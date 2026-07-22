Este miércoles, 22 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.8577 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.1%.

El euro muestra una evolución bajista: en la última semana la variación fue de -0.40% y en el último año de -8.38%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

el euro mostró sesgo bajista en los últimos 10 días: seis caídas y cuatro avances, con repunte intermedio y cierre débil tras dos descensos consecutivos.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.50%, es mayor que la volatilidad anual del 5.56%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en comparación con los días anteriores ha sido favorable. En los últimos dos días, la moneda ha ganado valor respecto a otras divisas, reflejando un interés creciente en la economía europea.

En contraste, la estabilidad previa se ha visto superada, lo que indica un cambio en la percepción del mercado. Esta tendencia sugiere que los inversores están confiando más en el Euro, lo que podría llevar a un fortalecimiento continuo si se mantiene la confianza.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.