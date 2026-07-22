La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.36 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 22 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.11% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

La cotización del Dólar canadiense cayó -0.09% en la última semana y -6.57% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense cayó dos jornadas, subió dos, volvió a caer, encadenó tres subidas y terminó con dos caídas, cerrando casi sin cambios.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 9.0653962529146 %, es mayor que la volatilidad anual de 6.392518942843081 %, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 2 refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta evolución sugiere que el Dólar canadiense está fortaleciendo su posición frente a otras monedas.

La estabilidad y la mejora de esta moneda pueden ser indicativas de una recuperación económica o de factores favorables en el mercado. Este comportamiento resalta la importancia de seguir de cerca las fluctuaciones en la cotización para entender mejor su impacto en la economía local e internacional.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.