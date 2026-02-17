La fabricante de rines más grande del mundo, Maxion Wheels, inauguró un parque fotovoltaico en su planta de San Luis Potosí, mismo que utilizará para autoconsumo de energía eléctrica. La empresa de origen alemán informó que este parque fotovoltaico fue construido por Iberdrola México y cuenta con 1,073 paneles solares, para generar aproximadamente 919 megawatts hora de energía limpia al año. La generación de energía limpia de este parque permitirá evitar la emisión de 617 toneladas de dióxido de carbono cada año, lo que equivale al carbono capturado por más de 10,200 árboles, en un periodo de 10 años. La instalación de San Luis Potosí forma parte de una alianza entre IochpeMaxion e Iberdrola México y se suma a la de la planta de Maxion en Chihuahua, inaugurada en 2024, y a un proyecto fotovoltaico en la planta de Maxion en Castaños, Coahuila, que está programado para iniciar operaciones en los próximos meses. “A través de esta alianza, acompañamos a Maxion Wheels en su transición hacia procesos más limpios y responsables con el medio ambiente”, destacó Alfonso Campos, director Comercial de Iberdrola México. “La energía fotovoltaica en sitio permite operar con menores emisiones, mayor estabilidad de costos y un impacto positivo directo en toda la cadena de valor. Es un beneficio tangible para la industria y para el planeta, que nos impulsa a seguir creciendo juntos”, añadió. Además, Alexander Becker, presidente de la Unidad de Negocio Américas de Maxion Wheels aseguró que la apertura de este sistema representa un paso en el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, la innovación y la responsabilidad ambiental. La planta de Maxion Wheels en San Luis Potosí fue inaugurada en 1996, fabrica rines de acero para autos ligeros y comerciales, en una instalación de 70,000 metros cuadrados y abastece a marcas como Ford, General Motors, Hyundai, Stellantis, entre otras.