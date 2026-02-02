En esta noticia Larga y estrecha relación entre ambas empresas

Iberdrola y Norges Bank Investment Management alcanzaron los 1.500 megavatios (MW) de capacidad renovable en operación a través de su alianza estratégica a largo plazo. Esta nueva aportación incluye las plantas fotovoltaicas de Caparacena (330 MW) y Ciudad Rodrigo (316 MW), situadas en Granada y Salamanca (España).

La eléctrica líder en España, y que preside Ignacio Galán, aclara que igual que en anteriores incorporaciones, Iberdrola mantendrá una participación mayoritaria del 51 % en estos activos.

Lo cierto es que con estas aportaciones, las empresas siguen reforzando su sociedad de co-inversión de más de 2.000 millones de euros en España y Portugal. De hecho, se espera que en un futuro próximo se aporten a la empresa conjunta, creada en 2023 para acelerar la electrificación, activos que se encuentran actualmente en fase avanzada de construcción, centrándose inicialmente en la Península Ibérica, pero con potencial de expansión a otras zonas geográficas.

En concreto, Caparacena y Ciudad Rodrigo ya producen energía limpia para abastecer a más de 800.000 personas al año en las regiones de Granada y Salamanca, “y contribuyen a evitar la emisión de 85.000 toneladas de CO2”, destaca Iberdrola en un comunicado.

Norges Bank Investment Management es uno de los mayores accionistas de Iberdrola desde hace más de siete años, con una participación cercana al 3%. Aprovechando esta larga relación, Norges Bank Investment Management se asoció con Iberdrola para realizar su primera inversión directa en activos renovables en España.

Por otra parte, Norges Bank Investment Management gestiona activos por valor de alrededor de 1,7 billones de euros y tiene participaciones en más de 9.000 empresas de todo el mundo, lo que supone una media del 1,5% de todas las empresas cotizadas a nivel mundial y del 2,5% en toda Europa.

En rigor, esta alianza reúne a dos líderes en su sector: Iberdrola, la mayor utility de Europa por capitalización bursátil, y Norges Bank Investment Management, uno de los mayores fondos soberanos del mundo. Juntos, refuerzan una alianza estratégica a largo plazo que podría expandirse a nuevas oportunidades renovables en otros mercados