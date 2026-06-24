Las obras del nuevo Estadio Nacional de El Salvador ya están en marcha, marcando un hito para el desarrollo de la infraestructura deportiva del país y de toda la región. Ubicado en Antiguo Cuscatlán, el proyecto va mucho más allá de la construcción de un recinto para eventos deportivos: se perfila como una instalación de última generación diseñada bajo estándares internacionales de innovación y sostenibilidad.

Con capacidad para albergar a 50,000 espectadores en asientos individuales, el estadio aspira a convertirse en uno de los complejos deportivos más modernos de América Latina.

Superior al Maracaná: abren un megaestadio que promete ser el orgullo de América Latina.

En un continente que alberga escenarios emblemáticos como el Maracaná y el Estadio Azteca, esta nueva obra busca posicionarse como un referente de tecnología, diseño y orgullo nacional para El Salvador.

El nuevo mega estadio más moderno y avanzado de América Latina

El verdadero lujo de esta obra no reside únicamente en su estética, sino en su inteligencia operativa. El estadio integrará sistemas de gestión digital para optimizar el consumo de energía y agua, posicionándose como un referente de arquitectura ecológica en América Latina.

El nuevo estadio se levanta sobre los terrenos que anteriormente ocupaba la Escuela Militar y tendrá más de 170.000 metros cuadrados. Este proyecto nace de una alianza estratégica entre el gobierno salvadoreño y China, buscando aprovechar las innovaciones técnicas del gigante asiático.

Además de cumplir con los más altos estándares de la FIFA para partidos internacionales, el complejo está diseñado para ser un centro de entretenimiento total.

La nueva maravilla arquitectónica del deporte que será un orgullo para el continente

A diferencia de las estructuras pesadas del siglo pasado, este recinto apuesta por la “coexistencia armónica”. Su diseño se caracteriza por líneas curvas y una marquesina de rejilla modular que crea un juego de luces y sombras natural, dando una sensación de ligereza pese a su colosal tamaño.

La superficie total del estadio será de 170.000 m², con una capacidad para 50.000 personas (butacas individuales) y un estacionamiento que albergará más de 2.000 vehículos. La inauguración está prevista para el horizonte del año 2027.