La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó una serie de cambios profundos en el sistema de salud público, encabezados por la modernización tecnológica del IMSS, la expansión de la telemedicina en el ISSSTE y el fortalecimiento de programas para acercar servicios médicos a la población.

Entre las principales acciones destaca la incorporación de 42 tomógrafos de última generación en hospitales del IMSS, una medida que permitirá reducir tiempos de espera, agilizar diagnósticos y aumentar la capacidad de atención para millones de pacientes en todo el país.

Al presentar los avances, el director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó el alcance de la renovación tecnológica: “Esta renovación representa un salto tecnológico que permite sustituir equipos que han llegado al final de su vida útil y mejorar la calidad del servicio médico en todos los niveles de atención”, destacó durante la conferencia encabezada por la mandataria federal.

Nuevos tomógrafos cambiarán la atención en hospitales del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que ya se han instalado 42 tomógrafos de gama ultra alta en 40 hospitales ubicados en 19 estados del país. De estos equipos, 41 cuentan con tecnología de 256 cortes e inteligencia artificial.

Los nuevos dispositivos permiten generar imágenes de alta precisión en menos tiempo y con menor exposición a la radiación. Esto representa una mejora significativa para pacientes que requieren estudios especializados para detectar enfermedades complejas.

La modernización también beneficia áreas estratégicas como Urgencias, Oncología, Neurología, Traumatología y Medicina Interna, donde la rapidez en el diagnóstico puede marcar una diferencia importante en el tratamiento y recuperación de los pacientes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Fuente: EFE Mario Guzmán

Menos espera y diagnósticos más rápidos para los pacientes

Uno de los principales beneficios de esta transformación es la reducción de los tiempos necesarios para realizar estudios tomográficos. Antes, la exposición para completar una exploración podía tardar entre cinco y seis minutos.

Con la nueva tecnología, ese mismo procedimiento puede realizarse en aproximadamente 15 segundos, permitiendo atender a un mayor número de pacientes durante cada jornada médica y optimizando el funcionamiento hospitalario.

De acuerdo con el IMSS, la capacidad diaria pasó de un promedio de entre 20 y 25 estudios a cerca de 50, lo que contribuye a disminuir listas de espera y agilizar la atención especializada.

La estrategia de salud también incluye telemedicina y medicamentos

Además de la modernización hospitalaria, el Gobierno federal impulsa otras acciones orientadas a fortalecer el acceso a la salud mediante herramientas tecnológicas y nuevos servicios para la población.

Entre las medidas anunciadas destacan:

42 tomógrafos nuevos

Tecnología de IA

Diagnósticos rápidos

Más telemedicina

Farmacias del Bienestar

Medicamentos accesibles

Salud Casa por Casa

Atención ampliada

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura médica, acercar servicios a comunidades alejadas y garantizar una atención más eficiente en todo el país.

¿Qué enfermedades podrán detectarse con mayor rapidez?

Gracias a la precisión de los nuevos tomógrafos, los médicos podrán identificar de manera más oportuna padecimientos complejos que requieren intervención inmediata o tratamientos especializados, mejorando las probabilidades de éxito clínico.

Entre las principales afecciones que podrán diagnosticarse con mayor rapidez se encuentran:

Infartos cerebrales

Tumores

Fracturas

Hemorragias internas

Diversos cánceres

La incorporación de esta tecnología también reducirá la necesidad de trasladar pacientes a otros hospitales o contratar servicios externos, permitiendo que más diagnósticos se realicen directamente en las unidades médicas del IMSS.

Asimismo, el IMSS prevé una mejor coordinación de los tratamientos y una atención más oportuna para personas que requieren estudios especializados de manera urgente.