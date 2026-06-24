Los precios al consumidor volvieron a dar tregua a los mexicanos, pues la inflación anual en la primera quincena de junio se ubicó por debajo de las expectativas de los especialistas económicos del mercado.

El jtomate dio tregua y su precio al consumidor se redujo 24% en la quincena.

El indicador se mantuvo por segunda quincena consecutiva por debajo del 4%, el tope del rango objetivo del Banco de México, y se desaceleró por tercer periodo al hilo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detalló que la inflación se ubicó en 3.55%, su nivel más bajo en nueve meses.

El índice más bajo anterior fue en septiembre del año pasado, cuando el indicador se ubicó en 3.52%.

¿Qué factores desaceleraron los precios?

La caída en el precio de los productos agropecuarios fue el principal factor que le metió el freno a la inflación de la primera mitad de junio.

En la comparación quincenal, se registró una deflación de 0.11%, lo que se ubicó por debajo de la estimación del consenso, que esperaba una inflación de 0.1%.

Banamex detalla que la variación se ubicó muy por debajo del promedio histórico, que incluye los últimos 15 años y es de una inflación de 0.14% y fue la menor lectura para un periodo similar desde 2005.

En particular, los precios del sector agropecuario tuvieron una inflación de -2.7% quincenal, impulsados por la contracción del jitomate, huevo y los chiles.

Después de duplicar su precio en comparación con el año pasado, el precio del jitomate mostró una contracción de casi 24% en comparación con la quincena anterior, a lo que se sumó una disminución de 4.5% en el huevo. El precio del chile poblano se contrajo 28.3% y el serrano se redujo 15.2% quincenal.

El apartado de frutas y verduras en general tuvo una contracción quincenal de 5.24%, lo que representó su quinta contracción en las últimas seis quincenas y la más profunda también desde 2005, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

La carne también mostró una contracción de 0.62%, cayendo en 13 de las últimas 14 quincenas y mostrando su mayor declive desde el 2023 para un periodo igual.

¿Y la tasa de interés?

Este jueves, el Banco de México publicará su decisión de política monetaria, y a partir del resultado de la inflación la previsión es que la Junta de Gobierno mantenga sin cambios la tasa de referencia en 6.5%, estima Barclays.

“La inflación general ha seguido disminuyendo, la volatilidad del peso frente al dólar se ha mantenido relativamente contenida y el peso se ha fortalecido en las últimas semanas. Además, las incertidumbres en torno al conflicto en Irán se han reducido significativamente”, señaló el banco británico.

Sin embargo, la entidad financiera dejó una advertencia en la que coincidieron Banamex y Banco Base: la inflación subyacente se mantiene por encima del 4% en medio de posibles presiones inflacionarias en el segundo semestre de 2026 derivadas de El Niño y, en menor medida, del Mundial de Fútbol.

Sin embargo, todavía hay riesgos para la política monetaria del Banco de México, aunque la mayoría son externos.

Barclays advierte que una Reserva Federal más restrictiva podría impulsar al alza los rendimientos estadounidenses, con repercusiones en México, especialmente dadas las estrechas diferencias en las tasas reales con respecto a Estados Unidos.

Sin embargo, consideró que lo más probable es que el Banco de México se resista a subir la tasa referencial en el corto plazo, especialmente si el peso se mantiene fuerte frente al dólar, lo que servirá de ancla para el tramo inicial, pero con el tramo medio ajustándose a los acontecimientos externos.