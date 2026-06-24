Los aficionados por la historia contemporánea han buscado descifrar desde el último siglo el momento exacto en que podría iniciarse la Tercera Guerra Mundial.

Con dosconflictos bélicos a escala global ya registrados en los libros, y ante las crecientes tensiones entre distintas potencias del mundo, algunos pronósticos anticipan impensados escenarios en que se podrían dar las batallas, los recursos que estarían en disputa y los países que podrían convertirse en contendientes.

¿Cuál podría ser la causa de la Tercera Guerra Mundial?

Si bien aún no se ha declarado el estallido a nivel global, son varias las potencias del mundo que mantienen un tenso vínculo diplomático ante la búsqueda por conseguir uno de los objetivos más ambiciosos, el cual va más allá de los recursos naturales.

Expertos vaticinan cuál podría ser el próximo país en donde se desarrolle una Tercera Guerra Mundial. Foto: Archivo.

Concretamente, el foco se encuentra puesto en el crecimiento militar y las alianzas tecnológicas y comerciales que puedan alcanzar países como Estados Unidos y China.

La hegemonía tecnológica, el control geopolítico y la búsqueda del poder global han desplazado el interés por dominar los territorios con mayores reservas de agua y petróleo.

Al respecto, hizo referencia el magnate multimillonario y mano derecha de Donald Trump, Elon Musk,cuando se pronunció sobre el contexto tecnológico actual y cuál podría llegar a ser el vencedor en una futura batalla.

A través de una una entrevista con Ted Cruz, senador de los Estados Unidos por Texas desde 2013, el empresario opinó en torno a cuál creía que sería el país vencedor en una batalla global por la Inteligencia Artificial, así como también el artefacto que permitiría la victoria.

“En los próximos años, creo que probablemente ganará Estados Unidos. Es el que controlará la producción de chips de IA. Si China controla eso, entonces China ganará“, sostuvo Musk.

Y enfatizó en el rol que ocupa el país asiático: “Actualmente, casi todos los chips avanzados de IA se fabrican en Taiwán, y si China invade Taiwán en un futuro próximo, el mundo quedará aislado de los chips avanzados de IA “, dijo el empresario.

Cabe destacar que la política con la que se rige actualmente el Gobiernoestadounidense tiene como meta reforzar la producción nacional. Un ejemplo de ello, es la industria norteamericana de semiconductores, que al momento está experimentando cambios. Concretamente, empresas como TSMC, se encuentran cada vez más interesadas en establecer plantas de producción en EE.UU .

¿Cuál podría ser el país en que estalle la Tercera Guerra Mundial?

Los aficionados por la historia contemporánea lejos están de conocer cuál podría ser el escenario de un próximo enfrentamiento bélico.

Si el mundo llegara a encaminarse hacia una nueva guerra global, uno de los países que podría adquirir protagonismo, tanto por su función como base operativa como por las implicancias políticas y económicas del conflicto, sería España.

Este redireccionamiento encuentra distintas razones. En primer lugar, la base naval de Rota, en Cádiz, se ha convertido en el enclave más importante para la presencia de la OTAN en el Mediterráneo, ya que desde allí, se coordinan operaciones que abarcan desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, conectando Europa con el corredor estratégico del Indo-Pacífico, según plantean en el sitio web Ecoticias.

Además, el Gobierno español ha incrementado su participación en maniobras militares fuera del Viejo Continente, especialmente en ejercicios conjuntos con socios asiáticos como Japón, Corea del Sur y Filipinas.

Como si fuera poco, la infraestructura militar española -con Rota, Morón y Torrejón como puntos clave- ya se encuentra integrada en los planes logísticos de la OTAN y de Estados Unidos para un posible enfrentamiento con China.