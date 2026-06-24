Durante el cierre de mercados de este miércoles, 24 de junio de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.39, cifra que refleja una variación de la moneda del 1.05% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.41 pesos y un mínimo de 12.37 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense subió 0.98%, pero en el último año cayó -7.03%, lo que sugiere una tendencia bajista de fondo pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró movimientos mixtos y volátiles, sin tendencia clara: alternó caídas y subidas, cerrando con impulso alcista pero con un balance general prácticamente neutro.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.62%, lo que es menor que la volatilidad anual del 7.43%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha incrementado su valor en comparación con los días pasados, considerando que el dato de 1 es positivo. En los últimos dos días, esta tendencia de alza se ha mantenido constante, reflejando un comportamiento favorable en el mercado.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría estar beneficiándose de factores económicos que lo impulsan al alza, lo que podría resultar atractivo para los inversores.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.