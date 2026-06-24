La cotización del euro alcanzó los MXN 20.03 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 24 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.93% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En el mercado del Euro, la cotización mostró un leve avance semanal de 0.62%, pero en el último año acumula una caída de -7.77%, indicando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia bajista: predominaron las caídas (6) frente a las subidas (4), con una racha intermedia de tres descensos; el balance final es negativo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 6.56%, que es mayor que la volatilidad anual del 5.68%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, situándose en 1. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor. Este crecimiento sostenido refleja un aumento en la confianza del mercado hacia el Euro.

Por otro lado, los días pasados mostraron una fluctuación que había mantenido la cotización en un rango estable, pero hoy se ha visto un repunte significativo. La situación económica en la región parece estar favoreciendo esta nueva alza del Euro.

En resumen, la tendencia positiva de hoy sugiere una recuperación en la percepción de la economía europea entre los inversores.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.