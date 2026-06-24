Durante el cierre de mercados de este miércoles, 24 de junio de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.64, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.5% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, el dólar subió un 1.95%, pero en el último año acumula una caída del -4.85%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia general al alza: seis subas y cuatro bajas. tras un inicio volátil con descensos seguidos y alternancias, cerró con tres aumentos consecutivos, consolidando un sesgo alcista.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, que es del 5.55%, es menor que la volatilidad anual del 7.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, luego de tres días consecutivos de incremento en su valor. Este aumento refleja un creciente interés en la moneda estadounidense en comparación con días anteriores.

La tendencia del Dólar indica una recuperación en su demanda, afectada por factores como la incertidumbre económica y políticas monetarias en otras naciones. Esto podría generar oportunidades de inversión en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.