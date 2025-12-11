Sin importar la presentación o los canales de distribución, todas las bebidas azucaradas de PepsiCo y su embotelladora para México, GEPP, han reducido en más de 50% sus calorías en 10 años.

A partir de 2020, cuando entró en vigor la norma (NOM-051-SCFI/SSA1-2010) sobre los sellos en alimentos altos en calorías, PepsiCo y GEPP, han reformulado sus bebidas más allá de la exigencia de la misma norma y los objetivos puestos por la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb, antes ANPRAC).

No se trata de quitar opciones, sino de sumar nuevas alternativas que respondan a un México que quiere decidir mejor. Erick Scheel, presidente de Bebidas de PepsiCo América Latina

Destaca el impacto que esta medida puede tener, pues se trata de cualquier bebida azucarada de PepsiCo que se adquiera en cualquier parte del país. Parte de la estrategia de PepsiCo ha sido hacer los cambios gradualmente y “sin avisar” al consumidor desde años antes, incluso, de la norma.

Bebidas que bajaron sus calorías

La bebida Pepsi, la insignia de la compañía, hoy tiene 59% menos calorías. Las de ‘sabores’ 7Up, Manzanita Sol y Mirinda hoy tienen cero calorías. Los directivos de PepsiCo destacaron que las marcas de los competidores no han llegado a este nivel de exigencia.

El consumo frecuente de refrescos amenaza la salud física y mental de los niños.

De los productos de PepsiCo junto con GEPP, más del 75% se considera reducido o sin calorías. Esto ha respondido a la tendencia de consumo de esta categoría en toda la industria desde antes, incluso, de la norma que busca que los consumidores tengan más información a la mano.

Será a partir del 1 de enero de 2028 cuando los también conocidos como “octágonos negros de advertencia” informen de manera más dura sobre más compuestos en las fórmulas de los alimentos y bebidas.

En PepsiCo estamos demostrando que la industria puede evolucionar sin perder lo que la hace única: el sabor, la experiencia y la preferencia del consumidor. Erick Scheel, presidente de Bebidas de PepsiCo América Latina

Nuevo compromiso no pedido

Ya desde 2021, la compañía había anunciado la estrategia PepsiCo Positivo (Pep+, como ellos le llaman) con metas que iban más allá de las exigidas por la norma e incluso que la MexBeb.

Ahora han dado a conocer que para 2030 buscan que el 90% de sus productos contengan menos de 20 calorías por cada 100 mililitros, según su comunicado oficial.

“Todas las marcas clave del portafolio con calorías han sido ya reformuladas, excediendo los compromisos establecidos por MexBeb”, señaló Carlos Flores, Director de Asuntos Legales y Regulatorios de GEPP.