La llegada de turistas por el Mundial 2026 abre una oportunidad para que mujeres emprendedoras del sur y sureste del país impulsen sus negocios, particularmente en actividades relacionadas con el turismo, la gastronomía, las artesanías y los servicios, señaló Diana Jerónimo, directora de Impacto Social de Avanza Sólido en entrevista con El Cronista.

La directiva explicó que, aunque los partidos de la Copa del Mundo se realizarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, muchos visitantes podrían extender sus recorridos a otros destinos del país, generando oportunidades para pequeños negocios ubicados fuera de las ciudades sede.

“Lo tenemos visualizado desde el año pasado, sobre todo por este tema del turismo”, comentó.

Jerónimo destacó que este escenario podría beneficiar especialmente a las mujeres emprendedoras de comunidades rurales, donde los pequeños negocios representan una fuente importante de ingresos para las familias.

Mundial abre oportunidades más allá de las ciudades sede

La directiva indicó que las microempresarias mantienen una importante necesidad de financiamiento para fortalecer sus actividades productivas y aprovechar oportunidades de mercado.

Además, señaló que las necesidades de crédito han comenzado a evolucionar hacia proyectos relacionados con la mejora de la calidad de vida, incluyendo iniciativas de agua y saneamiento, así como soluciones vinculadas con el clima y la actividad agropecuaria.

Explicó que la institución ha identificado interés por este tipo de financiamientos a través de estudios de mercado realizados entre sus clientes, quienes buscan alternativas que les permitan fortalecer tanto sus negocios como sus condiciones de vida.

Informalidad y brecha digital siguen siendo obstáculos

Pese a las oportunidades, Jerónimo advirtió que todavía existen barreras que limitan el acceso de las mujeres al financiamiento formal.

Una de las principales es la informalidad. Más de 90% de la cartera de la institución corresponde a negocios que no están registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), situación que dificulta la construcción de historial crediticio y el acceso a otros productos financieros.

A ello se suma un factor cultural. Muchas mujeres ni siquiera solicitan un crédito porque consideran que no serán sujetas de financiamiento.

“Muchas veces las mujeres ni siquiera dan ese primer paso para solicitar un crédito porque creen que no se los van a dar”, afirmó.

La directora agregó que, en muchos casos, las emprendedoras solicitan financiamiento inicialmente para mantener la operación de sus negocios y asegurar su subsistencia, más que para impulsar planes de expansión.

Otro desafío es la brecha tecnológica. Jerónimo señaló que existen comunidades donde el acceso a internet e incluso a servicios de telefonía móvil sigue siendo limitado, lo que dificulta la adopción de herramientas digitales.

“Hay comunidades en donde el acceso a internet o inclusive a una línea telefónica es complicado”, indicó.

Ante ello, Avanza Sólido impulsa programas de capacitación para acercar a las emprendedoras al uso de herramientas digitales e inteligencia artificial que les permitan administrar mejor sus negocios, elaborar presupuestos y tomar decisiones financieras más informadas.

Jerónimo consideró que ampliar el acceso al crédito, la tecnología y la capacitación será fundamental para que más mujeres puedan aprovechar las oportunidades económicas asociadas al Mundial 2026 y fortalecer el desarrollo de sus comunidades.