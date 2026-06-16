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El gobernador Américo Villarreal afirmó que Tamaulipas atraviesa una transformación histórica que lo posiciona como el principal polo logístico, energético y comercial de México.

Lo dijo durante la emisión número 21 del programa Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas.

Gobernador Américo Villarreal afirmó que Tamaulipas atraviesa una transformación histórica.
Gobernador Américo Villarreal afirmó que Tamaulipas atraviesa una transformación histórica.X/@Dr_AVillarreal

El mandatario señaló que detrás de este proceso existe una visión de desarrollo con humanismo mexicano, impulsada de manera conjunta por los gobiernos federal y estatal, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Una infraestructura que conecta a México con el mundo

Villarreal destacó que Tamaulipas cuenta con:

  • cinco aeropuertos internacionales
  • tres puertos de altura
  • 1,400 kilómetros de líneas ferroviarias
  • 14 mil kilómetros de carretera que conectan al estado con los principales centros productivos del país y con el mercado estadounidense.

El estado concentra 19 de los 43 cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. De ellos, 11 están destinados al intercambio comercial y ocho al tránsito turístico y vehicular.

Tamaulipas concentra 19 de los 43 cruces fronterizos entre México y Estados Unidos
Tamaulipas concentra 19 de los 43 cruces fronterizos entre México y Estados UnidosFuente: ShutterstockShutterstock

Tamaulipas moviliza el 42% de toda la carga terrestre que cruza entre ambas naciones y concentra el 54% del intercambio ferroviario binacional.

En materia marítima, los puertos de Tampico y Altamira han convertido a la entidad en la tercera economía marítima del país. A ello se suma el Puerto del Norte, en Matamoros, orientado a la industria energética y al comercio internacional.

Energía, petroquímica y proyectos estratégicos

En el ámbito energético, Tamaulipas genera actualmente entre 8,400 y 8,500 megawatts. El gobernador informó que la entidad avanza en nuevas inversiones en generación eléctrica, energía eólica y parques fotovoltaicos.

También subrayó la importancia estratégica del Campo Trión, uno de los desarrollos petroleros más relevantes del Golfo de México, y las operaciones vinculadas a la exportación de gas natural.

El estado ocupa el primer lugar nacional en la industria petroquímica, el sexto lugar en actividad productiva y registra uno de los niveles más bajos de desocupación del país.

Entre los proyectos prioritarios, Villarreal mencionó:

  • la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, incluida en los 14 proyectos estratégicos nacionales de agua
  • el Corredor Golfo Norte, concebido para fortalecer el comercio y descongestionar los principales ejes carreteros.
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Un puerto seco y empleos para las familias tamaulipecas

Uno de los proyectos con mayor impacto en el corto plazo es el Puerto Seco Multimodal de Ciudad Victoria, diseñado para integrar en un solo punto el transporte carretero, ferroviario y aéreo.

El gobernador subrayó que el propósito central de toda esta transformación es “mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas, generar empleos mejor remunerados y construir una prosperidad compartida, bajo los principios del humanismo mexicano”.