El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió todas las alarmas este martes 16 de junio de 2026. La combinación de un canal de baja presión, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y una línea de convergencia está generando condiciones ideales para tormentas severas en el centro del territorio nacional.

¿A qué hora caerá el diluvio? Estos son los momentos más peligrosos del día

No toda la jornada será igual de riesgosa. Según el pronóstico oficial, la Ciudad de México vivirá sus momentos más críticos en dos ventanas concretas: a las 15:00 horas, cuando la temperatura ronde los 26 grados y comiencen a descargarse las primeras tormentas, y a las 18:00 horas, cuando el termómetro baje a 22 grados y las condiciones sean más propicias para actividad eléctrica intensa.

En el Estado de México la situación se anticipa incluso antes, con lluvias esperadas desde las 13:00 horas, con un pico importante a las 16:00 y otro a las 18:00 horas.

Granizo, inundaciones y deslaves: la lista completa de riesgos que activan la alerta máxima

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y caída de granizo.

En zonas bajas existe riesgo real de inundaciones, mientras que en áreas montañosas se prevén posibles deslaves. Los ríos y arroyos de la región podrían registrar incrementos en sus niveles, y los encharcamientos en vialidades complican especialmente la hora pico vespertina.

Los acumulados de lluvia estimados para el Estado de México oscilan entre 5 y 25 milímetros en 24 horas, cifras que en zonas con drenaje deficiente pueden traducirse en un problema.

SMN alerta por tormentas severas en el centro de México: a qué hora llegará el diluvio este martes 16 de junio. Shutterstock

Qué recomienda Protección Civil y cómo prepararte antes de que llegue la tormenta

Frente a este panorama, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones puntuales para reducir los riesgos. Lo más importante es mantenerse atento a los avisos oficiales del SMN y evitar cruzar corrientes de agua, incluso si parecen poco profundas, ya que la fuerza del caudal puede sorprender en cuestión de segundos.

También se recomienda posponer actividades al aire libre programadas para la tarde y, en caso de encontrarse en zonas bajas o con historial de inundaciones, tomar precauciones adicionales con anticipación.