Jalisco confirmó suspensión de clases para preescolar, primaria y secundaria para el jueves 18 de junio por partido de la Selección

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decretó asueto escolar para el próximo jueves 18 de junio, día en que la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026.

El mandatario anunció este lunes la medida a través de sus redes sociales con el objetivo claro de que las familias y el personal administrativo escolar puedan apoyar al Tri.

México y Corea del Sur se enfrentarán este jueves en el Estadio Guadalajara. Instagram/estadio.guadalajara

Un partido histórico para Jalisco

El encuentro está programado para las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara.

Será la primera vez en la historia que la Selección Nacional dispute un partido de Copa del Mundo en territorio jalisciense.

Quién descansa y quién no

El asueto no aplica para todos. Las oficinas del gobierno estatal operarán con normalidad y los servidores públicos deberán presentarse a laborar en sus horarios habituales.

Este decreto modifica el plan que había trazado previamente el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, que contemplaba clases virtuales solo para planteles de la Zona Metropolitana de Guadalajara y presenciales para el resto del estado.

Actualmente se desconoce si las autoridades aplicarán suspensiones o clases a distancia para los próximos partidos que albergará Guadalajara que serán: