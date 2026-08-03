La astrología occidental pronostica el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Leo este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este lunes

Afrontar los fallos es la vía más eficaz para corregirlos. No es momento de meter la cabeza en la arena, sino de evaluar todo lo que puede remediarse, que es bastante más de lo que parece. Si te toca pedir perdón, hazlo sin titubear.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo tendrá un día afortunado en el amor: su magnetismo atraerá encuentros agradables y gestos sinceros. Hoy la mejor compatibilidad es con Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este lunes?

Leo, tu suerte laboral crecerá si afrontas los fallos: en lugar de esconderte, evalúa lo corregible y actúa, porque hay más puertas abiertas de lo que parece. Si debes disculparte, hazlo sin titubear; esa valentía atraerá apoyo y oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo puede cuidar su salud durmiendo 7–8 horas, comiendo balanceado, hidratándose, haciendo ejercicio regular, evitando tabaco y exceso de alcohol, manejando el estrés y asistiendo a chequeos médicos periódicos.

Consejos de hoy para Leo

Acepta tus errores y aprende. Evalúa lo corregible y prioriza. Pide perdón sin titubear.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.