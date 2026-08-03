La astrología occidental pronostica el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Escorpio este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Escorpio para este lunes

Hoy corres el riesgo de extraviar algo muy valioso para ti, quizá el celular u otra pertenencia. Puedes evitarlo si permaneces muy atento en todo lo que hagas y vigilas cada movimiento. Si te reúnes con alguien, no dejes la cartera sobre la mesa y no te separes de tu mochila o bolso.

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio, según el horóscopo?

Durante el día, Escorpio irradiará magnetismo en el amor; si mantiene la calma y escucha su intuición, atraerá gestos sinceros. Compatibilidad destacada con Cáncer.

¿Cómo le irá en el trabajo a Escorpio este lunes?

Escorpio, hoy tu suerte en el trabajo mejora si te mantienes muy atento: podrías extraviar algo valioso si te despistas. Vigila cada movimiento y en reuniones no pierdas de vista tu celular, cartera ni mochila.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Escorpio

Escorpio debe equilibrar su intensidad con buen descanso, hidratación y alimentos integrales. Practica ejercicio moderado y meditación para gestionar el estrés y haz chequeos preventivos, sobre todo del sistema reproductivo y digestivo.

Consejos de hoy para Escorpio

Mantén atención constante. No dejes cartera o celular en la mesa. No te separes de mochila o bolso.

En un entorno cambiante, la lectura diaria del horóscopo se perfila como un punto de referencia para orientar el día y asomarse a lo que podría deparar el futuro.