La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Libra este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Libra para este lunes

Se avecina algo muy interesante si te involucras en círculos sociales donde te sientas a gusto y ejerzas cierta influencia o liderazgo. Podrás hacer mucho por los demás y eso te dará gran satisfacción. Además, contarás con el apoyo de alguien en esta tarea.

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy Libra brillará en el amor: la empatía y el encanto atraerán encuentros agradables y conversaciones sinceras; evita precipitarte y deja que todo fluya. Compatibilidad destacada con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este lunes?

Libra, tu suerte laboral crecerá si te integras en círculos donde te sientas a gusto y asumas liderazgo: tu influencia abrirá oportunidades, ayudarás a otros con satisfacción y contarás con el apoyo de alguien clave.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra, cuida tu salud equilibrando descanso y movimiento, con alimentación variada, buena hidratación, gestión del estrés y chequeos preventivos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Únete a los grupos donde te sientas a gusto. Lidera con empatía. Coordina con quien te apoya para ayudar más.

En un entorno cambiante, la lectura diaria del horóscopo se perfila como un punto de referencia para orientar el día y asomarse a lo que podría deparar el futuro.