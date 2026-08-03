Este lunes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoCapricornio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Capricornio para este lunes

Ha llegado el momento de proponerte nuevos desafíos y reemplazar algunos patrones mentales que ya quedaron caducos y no te favorecen. Si abres tu mente a lo novedoso, lo distinto y lo inusual, descubrirás que no hay razón para tanto temor. Y, aunque parezca increíble, encontrarás apoyo para lograrlo.

El horóscopo del día para Capricornio (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio, según el horóscopo?

Capricornio tendrá hoy buena fortuna en el amor: la paciencia y el realismo acercarán corazones y un detalle afectuoso marcará la diferencia. Compatibilidad destacada con Virgo, con quien habrá química y claridad.

¿Cómo le irá en el trabajo a Capricornio este lunes?

Capricornio, tu suerte en el trabajo crece al asumir nuevos desafíos y soltar patrones caducos: abre tu mente a lo novedoso y verás disiparse el temor mientras surgen oportunidades y apoyo.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Capricornio

Capricornio cuida su salud con disciplina: buen descanso, alimentación equilibrada, ejercicio regular y manejo del estrés; además, poner límites al trabajo y hacerse chequeos periódicos le favorece.

Consejos de hoy para Capricornio

Elige un reto pequeño para hoy. Cambia un pensamiento que ya no te sirve. Prueba algo nuevo y pide apoyo.

En un entorno cambiante, la lectura diaria del horóscopo se perfila como un punto de referencia para orientar el día y asomarse a lo que podría deparar el futuro.