El euro presenta una cotización de 19.97 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 3 de agosto de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.05%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.01 pesos y un mínimo de 20.01 pesos.

En el mercado del euro, la cotización subió 0.63% en la última semana, pero en el último año acumuló una caída de -7.50%, señalando una mejora reciente pese a una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En 10 días, el Euro mostró un sesgo bajista: breve avance inicial, tramo de caídas, corto rebote y nuevo descenso, con predominio de jornadas negativas.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad de la última semana del Euro, 4.80%, es menor que la volatilidad anual de 5.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, con un incremento constante que refleja una recuperación en el mercado. Esta tendencia se ha visto influenciada por factores económicos favorables en la región, que han llevado a un aumento en la confianza de los inversores.

Sin embargo, es esencial monitorear si esta tendencia positiva se mantendrá en el futuro cercano, ya que la volatilidad del mercado puede afectar la estabilidad del Euro. Los analistas sugieren que, aunque se observe un crecimiento, es prudente estar alertas ante posibles correcciones.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.