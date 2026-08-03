El dólar canadiense presenta una cotización de 12.34 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 3 de agosto de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.20%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.37 pesos y un mínimo de 12.37 pesos.

La cotización del dólar canadiense cayó -0.17% en la última semana y -6.08% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró un sesgo bajista: tras un inicio al alza, encadenó tres retrocesos, luego registró un breve repunte de dos jornadas y concluyó con cuatro caídas consecutivas, acumulando una pérdida neta en el período.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.35%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un aumento gradual en su valor frente a otras divisas. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado en la economía canadiense, atrayendo inversiones y fortaleciendo la moneda.

A pesar de la tendencia positiva reciente, es importante monitorizar factores externos que puedan influir en el valor del Dólar canadiense, como cambios en los precios de los commodities y políticas económicas globales. Un seguimiento constante permitirá identificar si esta tendencia se mantendrá en el tiempo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.