La astrología occidental pronostica el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Virgo este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Por otra parte, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este lunes

Hoy te ocuparás de organizar con esmero algo que te entusiasma y que quieres compartir con amigos o con alguien muy especial para ti. Lo llevarás a cabo con destreza y buen tino y quienes participen se sentirán muy a gusto.

El horóscopo del día para Virgo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Virgo, hoy el amor te sonríe con calma y oportunidades sutiles; tu mejor compatibilidad del día es con Tauro.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este lunes?

Virgo, hoy tu suerte en el trabajo crece: al organizar con esmero ese proyecto que te entusiasma, tu destreza y buen tino harán que tu equipo se sienta a gusto y se abran puertas a resultados y oportunidades valiosas.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo debe cuidar su salud con rutinas ordenadas: comer de forma balanceada, hidratarse, hacer ejercicio moderado y dormir bien; además, conviene soltar el perfeccionismo con pausas, respiración y contacto con la naturaleza.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Virgo

Define objetivo y horario. Prepara lo esencial con antelación. Pide a cada invitado una pequeña contribución.

En un entorno cambiante, la lectura diaria del horóscopo se perfila como un punto de referencia para orientar el día y asomarse a lo que podría deparar el futuro.