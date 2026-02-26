Según el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede embargar bienes, incluidas las cuentas bancarias, si una persona o empresa no ha pagado un adeudo fiscal. Esto ocurre cuando el crédito fiscal ya fue determinado, notificado y no ha sido cubierto ni garantizado en el tiempo legal. El contribuyente tiene un plazo de 30 días hábiles para pagar o garantizar el crédito tras recibir la notificación. Si el contribuyente no cubre el adeudo en ese plazo, el SAT puede iniciar un procedimiento administrativo de ejecución, cuyo primer paso puede ser el embargo de cuentas bancarias. Para ello, debe emitir una orden expresa contenida en un acta o mandamiento escrito, firmado por un ejecutor fiscal, con el fundamento y la motivación legal del acto. Las instituciones financieras tienen la obligación de bloquear y retener los fondos hasta que se cubra el monto adeudado. Los contribuyentes cuentan con mecanismos de defensa. El artículo 157 del CFF establece que ciertos bienes son inembargables, como herramientas de trabajo necesarias para la subsistencia. Además, es posible interponer un recurso de revocación, presentar un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o solicitar un amparo si se considera que el embargo es indebido. El SAT utiliza el embargo de cuentas como medida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y asegurar que los ingresos tributarios lleguen al erario federal. Cumplir a tiempo con las obligaciones fiscales evita problemas legales y financieros, así como el bloqueo del acceso a recursos personales o empresariales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creado en 1995 y en funciones desde 1997. Su función principal es aplicar la legislación fiscal y aduanera, recaudar impuestos y combatir la evasión fiscal y el contrabando. Además, administra el padrón de contribuyentes, regula la emisión de facturas electrónicas y supervisa el comercio exterior a través de las aduanas.