Las acciones de Coca-Cola Femsa (KOF) repuntaron hasta 4.41% la mañana del jueves, para cotizar en 190.72 pesos por unidad (Ciudad de México 9:03 horas), colocándose como la segunda emisora con mejor desempeño dentro del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), de acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El movimiento se produjo después de que el mayor embotellador de Coca-Cola del mundo reportó un incremento de 2.9% en los ingresos del cuarto trimestre de 2025, que ascendieron a 77,749 millones de pesos, cifra ligeramente superior a los 77,130 millones previstos por analistas. En el mismo periodo, la utilidad neta creció 5.2% anual para ubicarse en 7,889 millones de pesos, según su reporte financiero. “Terminamos el cuarto trimestre de forma positiva, con volúmenes consolidados creciendo y logrando en diciembre los volúmenes más altos en la historia de la compañía para nuestras cuatro mayores operaciones”, señaló la empresa. En términos de volumen, KOF registró un avance de 1.3% en el trimestre. El desempeño estuvo presionado por una caída de 0.9% en México; sin embargo, se compensó con el crecimiento de 5.5% en Centroamérica y de 4.5% en Colombia. La compañía aseguró estar preparada para enfrentar el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en México, orientado a reducir el consumo de bebidas azucaradas. En respuesta, prevé acelerar su crecimiento en Sudamérica y fortalecer sus iniciativas de gestión de ingresos. Además, KOF anticipó que reforzará la presencia de sus marcas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que considera una palanca relevante para impulsar ventas. “Combinando estas iniciativas con un modelo operativo ágil y eficiente, estamos bien posicionados para seguir entregando crecimiento sostenible de largo plazo”, indicó la empresa.