Confirmado. El SAT controlará cuenta por cuenta y llamará a declarar a quienes depositen más de $15,000 en efectivo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México mantiene esquemas de fiscalización enfocados en rastrear los depósitos en efectivo que superan el límite legal de $15,000 pesos mensuales por cuenta bancaria.

Esta medida de control busca detectar incongruencias entre las aportaciones físicas y los ingresos declarados por los contribuyentes, activando posibles revisiones por discrepancia fiscal y citatorios de aclaración.

Si bien el fisco cuenta con herramientas automáticas para monitorear el flujo de dinero en instituciones financieras, la normativa establece procedimientos específicos antes de aplicar cualquier sanción.

Confirmado. El SAT controlará cuenta por cuenta y llamará a declarar a quienes depositen más de $15,000 en efectivo ChatGPT

¿El SAT rastrea todos los depósitos mayores a $15,000 en efectivo?

De acuerdo con el Artículo 55, Fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las instituciones financieras como BBVA, Banamex o Santander tienen la obligación legal de entregar un informe mensual al SAT.

Este reporte se activa únicamente cuando un contribuyente recibe depósitos acumulados en efectivo que superen los $15,000 pesos dentro de un mismo mes calendario.

Esta regla aplica de manera exclusiva para billetes o monedas depositados en ventanilla o cajeros, excluyendo por completo a las transferencias electrónicas por SPEI o cheques de caja.

¿Cuándo puede citarte a declarar la autoridad fiscal?

El fisco no llama a comparecer a todos los usuarios que superen dicho monto, sino a aquellos que incurran en discrepancia fiscal.

Conforme al Artículo 91 del Código Fiscal de la Federación (CFF) y al Artículo 91 de la LISR, la autoridad fiscalizadora puede solicitar aclaraciones cuando detecta que los gastos, compras con tarjeta de crédito o depósitos bancarios de una persona física resultan mayores a los ingresos declarados en su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

En estos casos, se notifica formalmente a través del Buzón Tributario para que el ciudadano ampare el origen legítimo de sus recursos en un plazo de 20 días hábiles.

¿Te pueden congelar o inmovilizar tu cuenta bancaria de inmediato?

No de forma automática ni arbitraria. Para que se ordene el aseguramiento o inmovilización de depósitos bancarios, el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que debe existir un procedimiento administrativo previo. Las causas legales permitidas incluyen:

Mantener un crédito fiscal firme (adeudo definitivo no pagado).

Estar catalogado como no localizado en el domicilio fiscal.

Incurrir en operaciones con factureras (EFOS, reguladas en el Artículo 69-B del CFF).

Además, el mismo código protege legalmente las cuentas de nómina, pensiones, fondos de ahorro para el retiro (AFORE) y apoyos de programas sociales.

¿Cómo amparar tus movimientos en efectivo para evitar sanciones?

Para evitar citatorios o auditorías, la clave radica en la trazabilidad documental. De acuerdo con las disposiciones de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) y las recomendaciones del portal de Prensa y Comunicados del SAT, es fundamental respaldar los ingresos extraordinarios como préstamos familiares, donativos o la venta de bienes usados mediante contratos, pagarés o identificaciones.

Para tus operaciones rutinarias, la recomendación principal es priorizar las transferencias electrónicas bancarias (SPEI), ya que dejan un registro claro del origen del dinero y no generan alertas por depósitos en efectivo.