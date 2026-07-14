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En el marco del Plan Maestro de Fiscalización, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que utilizará herramientas tecnológicas, análisis de datos y procesos automatizados en las visitas a los comercios de México.

A través de un esquema de Fiscalización Inteligente, el organismo identifica posibles inconsistencias con mayor rapidez y precisión, por lo que es nueva la forma en que se llevan a cabo las auditorías.

El SAT implementará un modelo de fiscalización tecnológico y focalizado para los comercios
El SAT implementará un modelo de fiscalización tecnológico y focalizado para los comercios

A continuación, los detalles de las auditorías masivas del SAT.

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Estrategia de fiscalización del SAT

Uno de los principales cambios para 2026 es que el SAT no solo revisará la documentación fiscal, como las facturas electrónicas, sino que también comprobará la denominada “materialidad” de las operaciones.

En la práctica, esto implica que los contribuyentes deberán demostrar que los bienes o servicios facturados realmente fueron entregados o prestados. Es decir, contar con un CFDI correctamente emitido ya no será suficiente si no existe evidencia que respalde la operación.

Por ejemplo, una empresa podría verse obligada a acreditar que dispone de oficinas, personal, maquinaria, inventarios o cualquier otro recurso relacionado con la actividad económica que declara ante la autoridad fiscal.

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Fotografías y videos durante las auditorías del SAT

Uno de los aspectos que llamó la atención es la posibilidad de que los verificadores utilicen dispositivos de grabación durante las inspecciones.

Dentro de una auditoría formalmente iniciada, el organismo fiscal podrá documentar las diligencias mediante:

  • Fotografías
  • Grabaciones de audio
  • Grabaciones de video, incluso con cámaras corporales o dispositivos similares

Estas herramientas servirán para recopilar evidencia sobre la existencia de bienes, instalaciones o actividades vinculadas con las operaciones revisadas.

No obstante, estas facultades únicamente pueden ejercerse dentro de procedimientos establecidos por la legislación vigente y no significan que la autoridad pueda ingresar libremente a cualquier domicilio.

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¿Quiénes podrían ser sujetos a una auditoría?

Las revisiones están dirigidas principalmente a contribuyentes que presenten factores de riesgo, como:

  1. Diferencias entre ingresos y gastos
  2. Deducciones fuera de lo habitual
  3. Devoluciones improcedentes
  4. Operaciones con empresas cuestionadas
  5. Movimientos financieros que no coincidan con la información declarada

Por ello, los especialistas recomiendan guardar contratos, comprobantes de pago, estados de cuenta y la documentación que permita acreditar la realidad de las operaciones realizadas.

En conclusión, el SAT no llevará a cabo inspecciones masivas casa por casa durante 2026. Lo que implementará será un modelo de fiscalización más tecnológico y focalizado, orientado a detectar irregularidades específicas y comprobar que las operaciones reportadas por los contribuyentes tengan un sustento real conforme a la legislación vigente.