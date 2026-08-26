El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la ciudad de Seúl han establecido un convenio que ha permitido avanzar en la iniciativa. A esta colaboración se han unido el Fondo Verde del Clima, la Unión Europea y la estrategia Global Gateway. Se estima que el financiamiento total se aproxima a los 800 millones de dólares.

Corea del Sur ha diseñado un plan específico con la finalidad de establecer a Costa Rica como un modelo de movilidad sostenible en la región latinoamericana. El eje central de esta propuesta es el “Tibi”, que se presenta como el primer tren completamente eléctrico en Centroamérica y el Caribe, desarrollado con la adecuada tecnología, innovación y asistencia técnica proveniente de Corea.

ChatGPT / EFE / Montaje: El Cronista

Qué es el tren Tibi y cuál es su relación con Corea del Sur

Según informó la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, tras una visita a Seúl, Corea del Sur aportará tecnología, innovación y asesoría técnica para hacer realidad el sistema ferroviario. El tren prevé movilizar a 100.000 pasajeros diarios en el Gran Área Metropolitana.

“Tibi” es una palabra de la lengua ngäbe que significa “cien pies” y fue seleccionada por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) como un homenaje a las comunidades indígenas ngäbe del sur del país. Este nombre evoca movimiento, fuerza colectiva y conexión con el territorio.

Más allá del tren: el impulso coreano a la ciencia y la agricultura

La iniciativa de Corea en Costa Rica trasciende el ámbito del tren. Con la colaboración de la Agencia Nacional de Promoción de la Industria de TI (NIPA), se ha establecido el K-LAB, un laboratorio de innovación tecnológica desarrollado en conjunto con el Ministerio de Ciencia (Micitt) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC), cuyo monto de inversión asciende a 2,5 millones de dólares.

Este proyecto cuenta con dos sedes: la principal se localiza en el Campus Tecnológico Local de San Carlos y una unidad dedicada a dispositivos médicos se encuentra en el Campus Tecnológico Central de Cartago. Además, el sistema SINCYT, una plataforma de información científica creada con asistencia coreana desde 2018, ya posee más de 10.000 usuarios activos.

Proyectos clave impulsados por Corea en Costa Rica

Actualmente se encuentran en desarrollo diversas iniciativas de cooperación entre ambos países, que están en marcha o en fase de ejecución:

K-LAB: laboratorio de innovación tecnológica financiado con USD 2,5 millones por la agencia coreana NIPA, con sedes en el TEC de San Carlos y Cartago.

Tren eléctrico “Tibi”: primer sistema ferroviario 100% eléctrico de Centroamérica, con 51 km de red, 30 estaciones y financiamiento de USD 800 millones.

Proyecto hortícola Fase II: cooperación triangular con Guatemala, El Salvador y Honduras para fortalecer la producción bajo ambientes protegidos en el Corredor Seco.

SINCYT: plataforma de información científica en operación desde 2018, con más de 10.000 usuarios activos.

Estas iniciativas representan un avance significativo en la colaboración bilateral y el desarrollo sostenible en la región.

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El BCIE ha subrayado este modelo de cooperación como un referente a seguir en Centroamérica, particularmente en proyectos de movilidad sostenible, energía y agricultura tecnificada.

Corea del Sur busca proyectos de alto impacto donde pueda aportar tecnología, asistencia técnica y encadenamientos industriales. Costa Rica encaja en dicho perfil: es un país estable, cuenta con instituciones robustas, un elevado nivel educativo y una clara vocación exportadora en sectores de precisión como la tecnología y dispositivos médicos.