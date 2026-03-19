El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que durante este año fortalecerá sus mecanismos de supervisión, con el objetivo de identificar diferencias entre los ingresos que reportan los contribuyentes y su actividad económica real. Esta estrategia busca combatir la evasión fiscal y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto de personas físicas como de empresas. Las revisiones estarán dirigidas a contribuyentes previamente identificados como de riesgo, por lo que no se realizarán de forma aleatoria. La autoridad fiscal enfocará sus auditorías en conductas irregulares, como: También pondrá atención en quienes participen en esquemas de facturación ilegal, reporten pérdidas de manera recurrente o apliquen deducciones que no cumplan con los requisitos. Asimismo, se revisarán inconsistencias en la cadena comercial, como diferencias entre compras, importaciones y ventas, así como irregularidades en comercio exterior, por ejemplo, declarar mercancías por debajo de su valor real o incumplir normativas. A esto se suman faltas en obligaciones patronales, uso de paraísos fiscales, solicitudes de devoluciones improcedentes y contribuyentes que paguen menos impuestos que el promedio de su sector. Las visitas domiciliarias se derivan de análisis de riesgo, cruces de información y revisiones previas que detectan inconsistencias. Aunque son más comunes en empresas, también pueden aplicarse a personas físicas con actividad empresarial, especialmente en casos de: Antes de iniciar, el SAT debe emitir una orden por escrito donde se especifique el alcance de la revisión. Este proceso puede extenderse hasta por un año, dependiendo de la complejidad. Durante una revisión, el organismo puede solicitar: Si estos documentos están en formato digital, el contribuyente debe facilitar su acceso, ya que negarse puede derivar en sanciones.