El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha dado inicio a la cuenta regresiva para un trámite que deberán realizar los ciudadanos del país si buscan obtener un premio superior a los 200,000 pesos.

El organismo recaudador mantiene actualizada la última fecha para todos los habitantes del territorio azteca que quieran participar del Sorteo del Buen Fin y ganar una exorbitante suma de dinero.

Esta iniciativa se encuentra dirigida a quienes cumplan determinados requisitos, por lo que se aconseja tomar nota de todos los detalles al respecto y anotarse antes de tiempo.

¿Quiénes pueden participar del sorteo de 260,000 pesos?

Con la segunda semana de noviembre el marcha, los mexicanos se mantienen expectantes no sólo ante el evento del Buen Fin que se desarrollará entre el 13 y 17 de noviembre, sino también por el Sorteo de la campaña comercial que permite a quienes reúnan los requisitos participar por grandes sumas de dinero.

El Sorteo del Buen Fin se encuentra programado para el 5 de diciembre y premia no sólo a mexicanos que realicen compras durante el evento, sino también a quienes inscriban sus comercios.

En este sentido, es fundamental conocer los requisitos necesarios a cumplir, ya que difieren según la categoría bajo la cual se inscriban:

Comercios

La suma de dinero que se sorteará entre los dueños de los comercios asciende a un total de 100 millones de pesos, con un premio mayor de 260,000 pesos y 4,987 premios de 20 mil pesos. Los depósitos se realizarán directamente en la cuenta del comercio ganador. Para participar, es fundamental reunir los siguientes requisitos:

Contar con RFC activo y válido.

Contar con Buzón Tributario activo y medios de contacto.

Contar al menos con una terminal punto de venta activa para realizar ventas a través de medios de pago electrónicos.

Cumplir con las bases, términos y condiciones que el SAT publique en su portal oficial.

Contar con la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva

Ciudadanos

En lo que respecta a los habitantes del país que quieran participar del sorteo por su cuenta, será esencial realizar una compra mínima de 250 pesos durante el Evento del Buen Fin.

Se entregarán hasta 400 millones de pesos, con un premio mayor de 250 mil pesos y 321,260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos. Los tarjetahabientes que resulten ganadores recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra.

¿Cuál es la fecha límite para participar del Sorteo del Buen Fin?

Cabe destacar que se ha establecido una fecha límite para el Sorteo del Buen Fin y está dirigida a los mexicanos del país que quieran inscribirse bajo la categoría comercio.

Todas las tiendas que busquen participar, deberán registrarse en la página https://www.elbuenfin.org antes del 12 de noviembre y cumplir con las condiciones estipuladas.