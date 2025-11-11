El Buen Fin 2025 llega con una sorpresa que podría alegrar a miles de mexicanos: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que repartirá premios de hasta 250,000 pesos a los consumidores que realicen sus compras de una forma específica durante el evento.

Esta iniciativa busca premiar el uso de pagos electrónicos, fomentar el comercio formal y reactivar la economía justo en la antesala de las fiestas decembrinas.

Así puedes ganar hasta 250,000 pesos en el sorteo del SAT

El Sorteo El Buen Fin 2025, organizado por el Servicio Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía encabezada por Marcelo Ebrard, contará con una bolsa total de 500 millones de pesos, que se dividirá entre consumidores y comercios participantes.

Para ganar, basta con realizar una compra mínima de 250 pesos del 13 al 17 de noviembre y pagar con tarjeta de débito o crédito emitida en México. El sistema del SAT detectará automáticamente las operaciones válidas y las incluirá en el sorteo.

Los premios mayores serán:

Hasta 250,000 pesos para tarjetahabientes .

Hasta 260,000 pesos para comercios registrados.

Requisitos para que los negocios puedan participar

A diferencia de los consumidores, los comercios sí deben inscribirse previamente para ser elegibles. Tienen plazo hasta el 12 de noviembre para completar su registro en el portal oficial de El Buen Fin y cumplir con los siguientes requisitos:

RFC activo y opinión positiva de cumplimiento fiscal.

Contar con Buzón Tributario habilitado .

Tener al menos una terminal de pago electrónico activa.

De esta forma, los negocios también podrán participar por premios y reforzar su compromiso con el comercio formal.

Cuándo será el sorteo y cómo se entregarán los premios

El sorteo se realizará el 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas, en las oficinas del SAT en la Ciudad de México, y se transmitirá en vivo por YouTube (@satmx).Los resultados estarán disponibles a partir del 8 de diciembre en el micrositio oficial del sorteo.

Los ganadores recibirán su premio directamente en la tarjeta o cuenta bancaria con la que realizaron su compra o registro.