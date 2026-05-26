Muchos ciudadanos podrían quedar obligados a declarar en 2026 por movimientos bancarios, compras o ingresos registrados durante 2025. La DIAN recomendó verificar la información cuanto antes para evitar sanciones.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales confirmó que ya está disponible el enlace oficial para consultar si una persona debe presentar la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025. La herramienta digital permite revisar obligaciones tributarias, acceder a la declaración sugerida y validar información precargada reportada por bancos, empleadores y otras entidades financieras.

La entidad recordó que no solamente deben declarar quienes tienen salarios altos. En Colombia, también influyen factores como consumos con tarjeta de crédito, consignaciones bancarias, patrimonio, compras y movimientos financieros realizados durante el año.

¿Cuál es el link oficial de la DIAN para consultar la declaración de renta en mayo de 2026?

La DIAN habilitó el portal oficial para que los contribuyentes revisen si tienen declaración sugerida o si deben iniciar el trámite tributario de manera virtual.

El acceso oficial se encuentra en:

Portal oficial de consulta de renta de la DIAN

Desde esa plataforma, los usuarios pueden:

Consultar si están obligados a declarar renta.

Revisar información precargada.

Descargar formularios tributarios.

Validar datos financieros reportados.

Presentar la declaración virtualmente.

Generar recibos de pago en caso de ser necesario.

La recomendación de la entidad es ingresar únicamente mediante canales oficiales para evitar estafas o enlaces fraudulentos.

Tome nota: la DIAN habilita link oficial para consultar si debe hacer declaración de renta este año.

¿Cómo consultar si debe declarar renta en Colombia este año?

El proceso habilitado por la DIAN puede hacerse completamente en línea y no requiere acudir presencialmente a oficinas.

Estos son los pasos para revisar la obligación tributaria:

Ingresar al portal oficial de la DIAN .

Seleccionar la opción “Usuario registrado”.

Iniciar sesión con número de documento y contraseña.

Entrar al módulo de “Declaración de renta personas naturales”.

Verificar si aparece declaración sugerida o alguna obligación pendiente.

En caso de no tener cuenta creada, el ciudadano puede registrarse utilizando su documento de identidad y la fecha de expedición.

¿Cuáles son los topes para declarar renta en 2026 en Colombia?

La DIAN explicó que para la declaración de renta de 2026 se tendrán en cuenta los movimientos financieros y económicos realizados durante el año gravable 2025.

Quedarán obligadas a declarar las personas que hayan cumplido al menos uno de estos topes:

Patrimonio bruto igual o superior a $224.096.000.

Ingresos totales desde $69.719.000.

Consumos con tarjeta de crédito superiores a $69.719.000.

Compras y consumos mayores a $69.719.000.

Consignaciones bancarias e inversiones iguales o superiores a $69.719.000.

Estos valores fueron calculados con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), indicador que se ajusta anualmente según la inflación certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

¿Declarar renta significa que debe pagar impuestos?

No siempre. La DIAN aclaró que presentar la declaración es una obligación formal, pero eso no implica automáticamente que la persona deba pagar dinero adicional.

En muchos casos, las retenciones en la fuente ya cubrieron el impuesto correspondiente o incluso pueden existir saldos a favor del contribuyente.

También pueden aplicarse:

Descuentos tributarios.

Deducciones autorizadas por ley.

Beneficios fiscales.

Compensaciones tributarias.

Por esa razón, incluso quienes no deban pagar deben presentar la declaración si cumplen alguno de los requisitos establecidos.

¿Qué pasa si no presenta la declaración de renta estando obligado?

La entidad tributaria advirtió que incumplir la obligación puede generar sanciones económicas importantes. Entre ellas aparecen multas por extemporaneidad, intereses por mora y sanciones mínimas definidas por la ley tributaria.

Además, la DIAN realiza cruces de información con entidades bancarias, empresas y plataformas financieras, por lo que puede detectar fácilmente inconsistencias o personas que omitieron la declaración.