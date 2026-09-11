El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó un pago de 4,791 pesos en diciembre de 2026 en carácter de aguinaldo para determinados adultos mayores .

El beneficio está dirigido a quienes se encuentran registrados en el programa Vinculación Productiva. Según la información disponible, este esquema forma parte de la articulación entre el INAPAM, la Secretaría del Bienestar y distintos programas de vinculación productiva y asistencial.

Para acceder a la dispersión prevista para diciembre, los beneficiarios deben contar con acreditación vigente, expediente actualizado y registro formal en los padrones de apoyo vigentes de la plataforma federal.

¿Cuáles son los requisitos para recibir los 4,791 pesos?

La información señala como requisitos:

tener 60 años cumplidos o más

contar con credencial INAPAM vigente

presentar una identificación oficial con fotografía

tener la CURP actualizada

entregar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

También se menciona la necesidad de contar con una tarjeta del Banco del Bienestar o una cuenta de débito vinculada a nombre del titular para recibir transferencias electrónicas.

En caso de que una persona adulta mayor necesite asistencia para realizar trámites presenciales, la información contempla la posibilidad de designar a un adulto auxiliar, quien deberá presentar su identificación oficial y comprobante de parentesco o representación legal.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó pago de aguinaldo de 4,791 pesos en diciembre a estos jubilados y pensionados con credencial del INAPAM.

La credencial INAPAM no garantiza el pago

Un punto central es que la credencial INAPAM por sí sola no otorga el apoyo económico de 4,791 pesos. Para acceder al depósito, es necesario cumplir con las condiciones vinculadas al programa Vinculación Productiva y figurar en los padrones correspondientes.

Además del apoyo económico, la credencial INAPAM permite acceder a descuentos en distintos establecimientos y servicios, incluidos transporte, medicamentos y salud, alimentación y determinados servicios públicos.

Por otra parte, el aguinaldo establecido por la Ley Federal del Trabajo corresponde a trabajadores con una relación laboral subordinada y debe pagarse cada año antes del 20 de diciembre, de acuerdo con el artículo 87 de esa legislación.