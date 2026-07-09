Este jueves, 9 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.0467 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.34%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.09 pesos y un mínimo de 20.07 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó 0.43%, pero en el último año registró un descenso del -7.87%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pexels).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro registró un avance moderado: tras un arranque a la baja encadenó tres subidas, alternó movimientos, sufrió una corrección de dos jornadas hacia el final y cerró con impulso, con saldo ligeramente positivo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.03%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.59%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, subiendo de manera consistente durante dos días consecutivos. Esta alza indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

El aumento en la cotización del Euro sugiere una mayor confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante vigilar factores externos que puedan influir en su estabilidad y crecimiento a corto plazo.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.