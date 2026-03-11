Un expediente de autorización para empresas fintech ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que bajo el modelo legal tradicional podía tardar hasta ocho meses en prepararse, ahora puede elaborarse en aproximadamente una semana mediante inteligencia artificial, lo que representa una aceleración de hasta 32 veces en el proceso, aseguró la firma legal Legal Paradox. La firma anunció su transformación como el primer despacho jurídico “AI-native” del mundo basado en la arquitectura Claude Code, una infraestructura que integra agentes de inteligencia artificial para ejecutar múltiples tareas legales de forma simultánea. Carlos Valderrama, socio fundador de Legal Paradox, explicó que a diferencia de los despachos que utilizan la inteligencia artificial solo como una herramienta de consulta, en este modelo la tecnología forma parte central de toda la operación legal. “El sector financiero mexicano enfrenta un desafío sistémico. A diferencia de los despachos que usan la IA como un motor de búsqueda sofisticado, ser nativo en inteligencia artificial significa que la IA es el tejido conectivo de toda la operación”, afirmó. De acuerdo con la firma, la arquitectura permite que un solo socio coordine agentes especializados de inteligencia artificial que realizan cientos de microtareas en paralelo, lo que acelera la elaboración de expedientes regulatorios y reduce significativamente la carga de trabajo humano. Valderrama señaló que incluso tareas que antes requerían semanas de trabajo pueden resolverse ahora en cuestión de horas. “Acabamos la semana pasada de responder un oficio de observaciones que típicamente nos tardábamos tres semanas, con tres abogados. Lo hicimos en un día”, comentó. El directivo consideró que en el ecosistema financiero mexicano la mayor lentitud ya no provendrá de las empresas fintech, sino de los tiempos del regulador. Explicó que el tiempo promedio del mercado para obtener una autorización puede superar los 790 días, mientras que su firma ya había logrado reducir ese periodo a cerca de 417 días antes de implementar esta nueva infraestructura tecnológica. “Ya los tiempos no van a estar del lado de la fintech; más bien la tardanza va a estar del lado del regulador”, afirmó. Además de acelerar los procesos regulatorios, la inteligencia artificial también puede mejorar la trazabilidad financiera y facilitar el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero, al permitir rastrear operaciones y flujos de recursos en tiempo real. El anuncio ocurre en un contexto de crecimiento del ecosistema fintech en México. De acuerdo con el Finnovista Fintech Radar México 2026, actualmente operan 1,111 empresas de tecnología financiera en el país. Según la firma, la presión por mejorar la eficiencia operativa en este sector ha incrementado la necesidad de reducir los tiempos burocráticos que enfrentan las startups financieras para obtener autorizaciones regulatorias. Valderrama señaló que la innovación tecnológica también está transformando la dinámica entre nuevos jugadores y actores tradicionales del sistema financiero. Recordó que cuando fundó Legal Paradox en 2017 el sector fintech todavía era visto como un nicho menor dentro del sistema financiero; sin embargo, con el crecimiento de estas empresas su relevancia se ha multiplicado. “Cuando lancé el despacho en 2017 me decían que seguía jugando con ‘clientecitos’. Ahora vemos fintech que incluso compran bancos”, dijo.