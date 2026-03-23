América Móvil, la gigante de telecomunicaciones controlada por Carlos Slim, acordó la compra de 73.01% de la brasileña Desktop por un precio base de 2,414 millones de reales (u$s 454.2 millones), según un comunicado publicado el domingo (22 de marzo). La operación será realizada a través de Claro NXT Telecomunicações, subsidiaria de Claro Telecom Participações, que adquirirá 84.68 millones de acciones ordinarias de Desktop a un grupo de vendedores encabezado por Makalu Brasil Partners I J y accionistas fundadores de la empresa. El precio de la transacción fue calculado con base en un valor empresa de 4,000 millones de reales, descontando la deuda neta de Desktop al cierre. El documento detalla que el precio considera la deuda neta reportada al 30 de septiembre de 2025, de 1,585.3 millones de reales, el valor implícito de la operación equivale a 20.82 reales por acción (u$s 3.92 por papel). Ese precio representa una prima de 44.5% frente al cierre del viernes, cuando las acciones de Desktop terminaron en 14.4 reales, de acuerdo con datos de Bloomberg. “El Precio Base estará sujeto a ajustes en función del endeudamiento neto de Desktop en la fecha de cierre de la Operación y otros ajustes previstos en el Contrato de Compraventa”, señaló la compañía en el documento. Desktop es un proveedor brasileño de internet de alta velocidad con presencia en 200 ciudades del estado de São Paulo y una base de hasta 1.2 millones de usuarios. Como parte de la estructura de la operación, una porción del pago será retenida en una cuenta escrow para cubrir eventuales obligaciones de indemnización de los vendedores. Ese monto será liberado mensualmente durante un periodo de cinco años, sujeto a ciertas condiciones. El cierre de la compra está sujeto a la aprobación del regulador antimonopolio de Brasil, CADE, y de la autoridad sectorial Anatel, además de una asamblea extraordinaria de accionistas de Desktop para modificar disposiciones estatutarias relacionadas con ofertas públicas por participaciones relevantes. Una vez concretado el cierre, la compradora deberá presentar ante la CVM la solicitud de registro de una oferta pública para adquirir las acciones restantes de Desktop. La subsidiaria de Carlos Slim deberá ofrecer a los accionistas minoritarios un precio por acción de al menos el mismo valor pagado por el bloque de control.