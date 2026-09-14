Este martes, 15 de septiembre de 2026, la Iglesia católica celebra a Nuestra Señora de los Dolores, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,Nuestra Señora de los Dolores fue la nueva Eva, que estuvo fielmente asociada a la pasión de Jesús.

Santoral del día | Santa Benilde de Córdoba (foto: Pixabay).

¿Quién fue Nuestra Señora de los Dolores?

Nuestra Señora de los Dolores, también conocida como Nuestra Señora de las Angustias, es una figura central en la devoción católica, especialmente en la Semana Santa. Su representación más común la muestra de pie junto a la cruz de su Hijo, Jesús, simbolizando su profunda conexión y sufrimiento durante la Pasión. Esta imagen ilustra su papel como madre en el dolor, mostrando una fuerza y una fidelidad inquebrantables ante el sacrificio de su hijo.

En la tradición cristiana, Nuestra Señora de los Dolores es considerada la "nueva Eva", ya que su obediencia a la voluntad de Dios contrasta con la desobediencia de la primera mujer. A través de su entrega y sufrimiento, María contribuyó a la redención y a la vida, desempeñando un rol fundamental en la historia de la salvación. Su ejemplo de amor y sacrificio inspira a los fieles a seguir su camino de entrega y fe.

La figura de Nuestra Señora de los Dolores invita a la contemplación del dolor humano y la esperanza de la redención. Su imagen no solo refleja el sufrimiento, sino también la fidelidad y la esperanza en el amor de Dios. Como intercesora, es una fuente de consuelo para aquellos que sufren, recordando que en la tristeza y el dolor también puede haber un camino hacia la vida y la salvación.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

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devotismo por Dios

Fuente: narrativas-mx

Todos los santos que se celebran el martes, 15 de septiembre de 2026

El 15 de septiembre de 2026, se conmemoran varios santos y beatos en la tradición católica, destacando figuras de diferentes épocas. Entre ellos se encuentra San Alpino de Lyon, un mártir del siglo IV que es venerado especialmente en su ciudad natal, así como San Apro de Toul y San Nicetas Godo, ambos de la misma centuria, quienes también son reconocidos por su fervor en la fe.Además, la celebración incluye a Beato Antonio María Schwartz, del siglo XX, conocido por su dedicación a la educación y el servicio a los demás. Junto a él, se recuerda a Santa Catalina Fieschi, una religiosa del siglo XVI cuya vida estuvo marcada por actos de caridad y fundación de una comunidad religiosa.Finalmente, el día también está dedicado a beatos contemporáneos como Pablo Manna y Pascual Penadés Jornet, así como a figuras históricas como el Beato Rolando de Médicis del siglo XIV. Cada uno de estos santos y beatos aporta un legado espiritual que sigue inspirando a muchos en la actualidad.

La oración para Nuestra Señora de los Dolores:

¡Oh Virgen de los Dolores!, por el dolor que padeciste al pie de la Cruz, intercede por nosotros ante tu Hijo; alcánzanos la gracia de aceptar con amor nuestras cruces y perseverar hasta alcanzar la gloria eterna. Amén.