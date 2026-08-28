Kapital Grupo Financiero inauguró en San Pedro Garza García su primera Kapital House en México, un espacio que combina tecnología con cercanía directa a los empresarios. El concepto incluye espacios de trabajo, salas de reunión y actividades de contenido y networking.

El neobanco primero lanzó este concepto en Colombia, lo que le permitió comprobar el valor de generar espacios alrededor de una comunidad empresarial dinámica, donde, asegura la compañía financiera, miles de empresas colombianas se han creado y han encontrado oportunidades para desarrollarse y crecer.

Desde su apertura en Bogotá, en diciembre de 2022, más de 10,500 personas y empresas han utilizado este tipo de espacios para reuniones, eventos y generación de oportunidades de negocio. En Colombia, Kapital ha impulsado más de 1,500 empresas y financiado una gran cantidad de negocios, consolidando a Kapital House como un punto de encuentro para la comunidad empresarial de este país.

Ahora Kapital House México llega a uno de los principales centros empresariales del país, como lo es Monterrey con una infraestructura financiera y tecnológica diseñada para acompañar a las empresas en sus operaciones, crecimiento e internacionalización.

Empresa

“Elegimos Monterrey porque aquí están muchas empresas que mueven a México: grandes corporativos internacionales y nacionales, medianas y pequeñas que buscan crecer, innovar, exportar, generar empleos y competir en nuevos mercados. Para Kapital, estar aquí significa estar cerca de los empresarios, entender sus retos y acompañarlos con soluciones concretas”, señaló René Saúl, CEO y cofundador de Kapital Grupo Financiero, en un comunicado.

La concentración de empresas vinculadas con cadenas internacionales de proveeduría convierte a Monterrey en una plaza estratégica para las soluciones que brinda Kapital, que incluye financiamiento, pagos, tesorería, administración de liquidez, inversiones, operaciones de FX con liquidaciones 24/7, derivados, fideicomisos, comercio internacional, banca patrimonial y soluciones de mercado.

Kapital House complementará esta infraestructura financiera y tecnológica con un componente presencial. La empresa ha dicho que el espacio funcionará como punto de encuentro, colaboración y generación de oportunidades, con reuniones empresariales, mesas redondas, actividades de networking, encuentros con especialistas y conversaciones sobre financiamiento, tecnología, comercio internacional e innovación. Con ello, Kapital busca que la tecnología fortalezca la relación con los empresarios.