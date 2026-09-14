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La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.
Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este domingo, 13 de septiembre de 2026 a San Juan Crisóstomo y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.
¿Quién fue San Juan Crisóstomo?
San Juan Crisóstomo fue un obispo de Constantinopla y doctor de la Iglesia, nacido en Antioquía. Es conocido por su gran elocuencia, lo que le valió el sobrenombre "Crisóstomo," que significa "boca de oro." Su habilidad para predicar lo convirtió en un destacado pastor y maestro de la fe en su época.
A lo largo de su vida, San Juan Crisóstomo enfrentó numerosas adversidades, incluyendo el destierro, causado por la oposición de sus enemigos. A pesar de estos desafíos, su compromiso con la fe y su labor pastoral lo mantuvieron como una figura central en la Iglesia de Constantinopla.
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Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a
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santoes imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.
Todos los santos que se celebran el domingo, 13 de septiembre de 2026
El 13 de septiembre de 2026, los fieles celebrarán a varios santos y beatos en el calendario litúrgico, destacando figuras de diversas épocas. Entre ellos se encuentra el Beato Mariano de Jesús Euse Hoyos, perteneciente al siglo XX y el Beato Aurelio María Villalón Acebrón, también del siglo XX, quienes son reconocidos por su obra y dedicación en la fe.
Además, la conmemoración incluye a la Beata María de Jesús López de Rivas del siglo XVII, junto a los santos Amado de Sens y Amado de Sion, ambos del siglo VII. La celebración refleja la riqueza de la tradición católica, honrando a aquellos que han dejado un legado espiritual profundo a lo largo de la historia.
Otros santos que serán recordados son el San Emiliano de Valence, así como los santos Julián de Ancira y Litorio de Tours, del siglo IV y los santos Marcelino de Cartago y Maurilio de Angers, del siglo V. Este día también se rinde homenaje al San Venerio de Tiro Maggiore del siglo VII y al Beato Claudio Dumonet del siglo XVIII, quienes inspiran a los creyentes en su vida diaria.