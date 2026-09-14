En esta noticia ¿Quién fue San Juan Crisóstomo?

La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este domingo, 13 de septiembre de 2026 a San Juan Crisóstomo y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue San Juan Crisóstomo?

San Juan Crisóstomo fue un obispo de Constantinopla y doctor de la Iglesia, nacido en Antioquía. Es conocido por su gran elocuencia, lo que le valió el sobrenombre "Crisóstomo," que significa "boca de oro." Su habilidad para predicar lo convirtió en un destacado pastor y maestro de la fe en su época.

A lo largo de su vida, San Juan Crisóstomo enfrentó numerosas adversidades, incluyendo el destierro, causado por la oposición de sus enemigos. A pesar de estos desafíos, su compromiso con la fe y su labor pastoral lo mantuvieron como una figura central en la Iglesia de Constantinopla.