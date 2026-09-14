Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Exaltación de la Santa Cruz que se recuerda cada 14 de septiembre.

¿Quién fue Exaltación de la Santa Cruz?

La Exaltación de la Santa Cruz no fue una persona, sino una fiesta cristiana en la que la Iglesia celebra y honra la Cruz de Cristo. Se sitúa al día siguiente de la dedicación de la basílica de la Resurrección, erigida sobre el Sepulcro del Señor. Su centro es reconocer la obra salvadora realizada por Jesús.

En esta fiesta, la Cruz es ensalzada y venerada como el trofeo pascual de la victoria de Cristo. Al contemplarla, los fieles recuerdan que por medio de ella llegó la salvación. Por eso se proclama como signo de esperanza y de vida nueva.

Asimismo, la Cruz es entendida como el signo que aparecerá en el cielo para anunciar a todos la segunda Venida. Esta dimensión impulsa a la vigilancia y a la confianza en la promesa del Señor. Así, la Exaltación de la Santa Cruz une memoria, adoración y esperanza.

Para los que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

femenino

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ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Benito Biscop (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 14 de septiembre de 2026

El 14 de septiembre de 2026, se conmemoran varias figuras importantes del santoral, destacando a Santa Salustia de Roma, quien vivió en el siglo III. Esta santa es recordada por su valentía y su firme fe en medio de las persecuciones religiosas de su tiempo. Su legado perdura en la devoción de numerosos fieles que la veneran como símbolo de fortaleza espiritual.Ese mismo día, se celebra a Santa Notburga de Eben, del siglo XIV, conocida por su dedicación a los más necesitados. Su vida ejemplar la ha convertido en un referente de caridad y servicio, inspirando a las comunidades a seguir su ejemplo. Además, se conmemora a San Alberto de Castro Gualteri, del siglo XIII, importante figura en la historia de la iglesia y patrono de los estudiantes.Entre los santos destacados también se encuentran San Cipriano de Cartago del siglo III, conocido por su liderazgo y contribuciones a la teología cristiana; el Beato Claudio Laplace del siglo XVIII y San Gabriel Taurino Dufresse del siglo XIX, mártir en China. También se recuerda a San Materno de Colonia, del siglo IV y a San Pedro de Bellevaux, del siglo XII, quienes han dejado una huella perdurable en la historia de la fe cristiana.

La oración para Exaltación de la Santa Cruz:

Oh Dios, que has querido salvar al género humano por el árbol de la cruz, concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.