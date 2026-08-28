En esta noticia BMV suspende y reactiva acciones de Braskem

Braskem, una de las mayores compañías petroquímicas de América Latina y con exposición empresarial vinculada al negocio de Carlos Slim en México a través de Braskem Idesa, avanzó en el proceso para enfrentar su crisis financiera tras obtener la autorización judicial.

La Segunda Sala de Quiebras y Recuperaciones Judiciales del Distrito Judicial de la Capital del Estado de São Paulo aceptó la solicitud presentada por Braskem y algunas de sus subsidiarias, lo que permite avanzar con la reestructuración de aproximadamente u$s 10,900 millones de deuda.

En México, su filial Braskem Idesa solicitó en la semana previa acogerse a la protección de la ley estadounidense de quiebras, Capítulo 11, luego de alcanzar un acuerdo de reestructuración de deuda con sus acreedores.

La autorización ocurre después de que la compañía alcanzó un acuerdo con sus principales acreedores para renegociar sus obligaciones. De acuerdo con documentos presentados ante la SEC, cerca de u$s 7,000 millones de la deuda corresponden a tenedores de bonos.

La resolución judicial ratificó la suspensión durante 120 días de diversos procesos de ejecución promovidos por acreedores sujetos a la recuperación extrajudicial. Braskem y algunas de sus subsidiarias tendrán además 90 días para demostrar que alcanzaron el quórum requerido de acreedores para que el plan pueda ser confirmado.

La reestructuración pone bajo el reflector a algunos de los grandes inversionistas institucionales que tienen exposición a la deuda de la petroquímica brasileña.

BMV suspende y reactiva acciones de Braskem

El anuncio de Braskem ocurrió después de que los títulos de la empresa fueron suspendidos temporalmente en México y EE.UU.

Durante la mañana, la Bolsa Mexicana de Valores anunció la suspención de la cotización de los títulos de Braskem en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), después de conocer que la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) había interrumpido los valores de la compañía por tener pendiente la divulgación de información relevante para el mercado.

La BMV explicó que la medida buscaba evitar que se generaran condiciones desordenadas en el mercado. Sin embargo, la medida fue levantada horas después.