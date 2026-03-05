Wendy’s, la cadena estadounidense de comida rápida, regresa con fuerza a México y anunció la apertura de 60 nuevos restaurantes en el país. Como parte del plan, la primera unidad abrirá en la Ciudad de México este año, de acuerdo con un comunicado de la empresa. La estrategia de expansión se desarrollará en alianza con distintos grupos empresariales enfocados en varias regiones de la República. Por un lado, Wendy’s y AJ Group impulsarán la apertura de 50 nuevas unidades en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. En paralelo, la compañía firmó un acuerdo con WS Pacific para desarrollar 12 restaurantes adicionales en Sinaloa y Durango. “Se prevé la apertura del primer Wendy’s en la región a finales de año, lo que sentará las bases para el crecimiento a largo plazo”, señaló la empresa en el documento. Actualmente, Wendy’s opera más de 40 sucursales en México, siendo Chihuahua su mercado más destacado, aunque mantiene un ambicioso plan de expansión en el país. Datos de la compañía indican que el mercado de hamburguesas de servicio rápido (QSR) en México alcanzó un valor de 2,400 millones de dólares en 2024 y ha mostrado un fuerte dinamismo, con un crecimiento anual promedio de 14.3% en los últimos cinco años. Bajo este contexto, Wendy’s estima que su crecimiento en el país podría mantener un ritmo de 7.1% anual. “México presenta una fuerte oportunidad para que Wendy’s se expanda y satisfaga la creciente demanda de los consumidores”, señaló la compañía. Los socios estratégicos seleccionados por la marca jugarán un papel clave en esta expansión. Según la empresa, AJ Group aporta experiencia en desarrollo inmobiliario y operación de restaurantes, además de contar con un portafolio de marcas internacionales de alimentos y bebidas. Por su parte, WS Pacific cuenta con experiencia en operaciones, construcción y desarrollo del mercado local, lo que servirá como base para impulsar el crecimiento de Wendy’s en el noroeste del país. “El impulso en México subraya por qué los operadores experimentados ven a Wendy’s como una plataforma estratégica de crecimiento”, afirmó EJ Wunsch, presidente internacional de The Wendy’s Company. Para Carlos Ribas, vicepresidente senior y director general para la región LAC de la compañía, la firma de estos acuerdos refleja la creciente presencia de la marca en Latinoamérica. “Esperamos llevar más restaurantes Wendy’s a los consumidores mexicanos que aprecian nuestra comida fresca y de alta calidad, así como nuestra cálida hospitalidad”, indicó. Wendy’s es una cadena de restaurantes de comida rápida conocida por sus hamburguesas cuadradas, así como por sus sándwiches y nuggets de pollo. Sin embargo, los planes de la empresa van más allá. La compañía aseguró que continúa reclutando socios de franquicia para abrir más restaurantes en México. “Crecer con Wendy’s es una oportunidad atractiva para candidatos con experiencia y sólida trayectoria en franquicias en México”, dijo.