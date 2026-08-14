Las acciones de Nu Holdings (Nubank), holding de Banco Nu en México, subieron hasta 16.4% en Wall Street después de que sus resultados del segundo trimestre de 2026 superaron las expectativas de los analistas y la compañía rebasó por primera vez los u$s1,000 millones de utilidad neta en un solo trimestre.

Los títulos llegaron a cotizar en u$s 16.22 por unidad durante la jornada, impulsados por unos resultados que mostraron crecimiento en ganancias, ingresos, crédito y depósitos.

La utilidad neta de Nubank aumentó 49%, a u$s 1,061 millones, por encima de los u$s 949.6 millones esperados por el consenso de analistas. Con ello, el neobanco de origen brasileño superó por primera vez la barrera de los u$s 1,000 millones de ganancias trimestrales.

Los ingresos totales ascendieron a u$s 5,875.7 millones, un incremento de 39% frente al mismo periodo de 2025, mientras que el retorno sobre capital (ROE) alcanzó 33%, desde 29% en el primer trimestre de 2026.

Nubank acelera crédito, depósitos y clientes

El crecimiento también se reflejó en el balance. La cartera total de crédito de Nubank alcanzó u$s 39,400 millones, mientras que los depósitos sumaron u$s 45,300 millones.

La compañía cerró el periodo con 139 millones de clientes en sus tres principales mercados. Brasil concentró 118 millones, seguido por México con 16 millones y Colombia con cinco millones.

Después del salto registrado en la apertura, las acciones de Nu Holdings moderaron sus ganancias para cotizar en u$s 15.07, un avance de 8.34% (Ciudad de México, 11:41 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg.

México podría seguir los pasos de Brasil

México se perfila como una pieza relevante en la siguiente etapa de crecimiento de Nubank. Durante la conferencia con analistas, los directivos destacaron el potencial del mercado, donde Nu comenzó recientemente a operar como banco.

David Vélez, director general de Nu Holdings, dijo que el negocio mexicano podría seguir una trayectoria similar a la observada en Brasil, aunque a mayor velocidad.

“México es el modelo de Brasil, pero a un ritmo más rápido y con la ventaja de la escala que tenemos hoy”, dijo Vélez.

Sin embargo, el avance dependerá de la ejecución de la compañía, la regulación y la adopción de la banca digital entre los consumidores.

Analistas elevan precio objetivo de Nubank

Los resultados llevaron a firmas de Wall Street a revisar sus expectativas para las acciones de Nu Holdings.

Needham elevó su precio objetivo de Nubank de u$s17 a u$s 19 por acción para los próximos 12 meses y mantuvo su recomendación de Compra. El nuevo objetivo implica un potencial de apreciación de alrededor de 26% respecto al nivel intradía.

Susquehanna mantuvo sin cambios su recomendación, pero elevó el precio objetivo de u$s 13 a u$s 16 por acción, equivalente a un potencial de alza de 6.17%.