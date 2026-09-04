El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este viernes, 4 de septiembre de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 21.29 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 141 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 14.2 kilómetros, latitud de 14.216° y una longitud de -93.366°.

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de protección civil informaron hoy que, ante un sismo, se recomienda mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y evacuar por rutas seguras tras el movimiento, siguiendo información oficial.