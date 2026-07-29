Cox de México, antes conocida como Cox Energy, inició el proceso para dejar de cotizar en el mercado español BME Growth, como parte de una estrategia para simplificar su estructura de mercado, de acuerdo con un comunicado publicado en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

La empresa de energía y de servicios públicos informó que su Asamblea General de Accionistas aprobó la exclusión de negociación de la totalidad de sus acciones de BME Growth, el mercado para empresas en expansión operado por Bolsas y Mercados Españoles (BME), sujeto al procedimiento previsto por la regulación española.

Como parte del proceso, Cox Infrastructure Group, accionista controlador de la empresa, lanzará una oferta pública de adquisición para inversionistas minoritarios si la exclusión no cuenta con el respaldo unánime de los accionistas, a un precio de 1.73 euros por acción, pagadero en efectivo.

La oferta se dirigirá a todos los accionistas distintos del oferente y se realizará mediante una orden sostenida de compra durante un periodo inicial de 20 días hábiles bursátiles, una vez que se publique el anuncio correspondiente.

La operación representa el retiro de Cox del mercado español, donde comenzó a cotizar en julio de 2023 mediante un listado dual con México, con el objetivo de ampliar su base de inversionistas europeos.

El comunicado precisa que los inversionistas que actualmente mantienen sus acciones depositadas en Indeval, el depósito central de valores en México, deberán trasladarlas a Iberclear, el sistema español de liquidación, si desean participar en la oferta de compra, debido a que ésta se ejecutará conforme a la regulación del mercado español.

Cox Energy debutó en BIVA en medio de un panorama poco convencional, cuando el mercado era impactado por la pandemia de COVID-19, e implicó romper con la sequía de tres años (en ese momento) de la salida de ofertas públicas iniciales en el mercado bursátil mexicano.

Con un precio de salida de MXN$ 31.41 por unidad, la empresa realizó una oferta pública primaria de suscripción por 452.7 millones de pesos, considerando la opción de sobreasignación.

En BIVA es una acción considerada de baja bursatilidad. En lo que va del año, acumula un decremento de 18.39% al pasar de MXN$25.60 a MXN$ 20.89 por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.