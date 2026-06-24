Es importante recordar que esta iniciativa se enmarca dentro de las facultades legales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para llevar a cabo procedimientos de verificación fiscal.

El SAT confirmó que realizará visitas domiciliarias a algunos pensionados, con el objetivo de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la correcta declaración de sus ingresos.

Confirmado | El SAT visitará casa por casa a los pensionados que no cumplan con este requisito. Jacob Wackerhausen

Definición de las visitas domiciliarias del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfatizó que las visitas domiciliarias se realizan cuando un empleado del organismo público se presenta en el hogar de un contribuyente como parte de un procedimiento administrativo de fiscalización.

Motivos de la visita del SAT a pensionados en diciembre

De hecho, están contempladas en el artículo 42, Fracción III del Código Fiscal de la Federación y pueden ser realizadas a cualquier contribuyente, siempre que existan razones justificadas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede realizar visitas domiciliarias con el fin de verificar y comprobar la veracidad de los datos proporcionados por los contribuyentes, tanto personas físicas como morales.

Cabe destacar que esta disposición no exime a los adultos mayores, quienes, mientras continúen como contribuyentes, siguen sujetos a estos procedimientos conforme a la ley.

Confirmado | El SAT visitará casa por casa a los pensionados que no cumplan con este requisito.

Características ideales de las visitas domiciliarias a adultos mayores

La visita a adultos mayores es un momento crucial que exige un profundo conocimiento de sus derechos, así como sensibilidad y respeto. En este contexto, es fundamental considerar el marco legal que protege a este grupo, en particular la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que en su artículo 5º, fracción II, inciso c), establece el derecho fundamental a recibir asesoría gratuita.

Las personas de la tercera edad tienen derecho a:

Ser informadas sobre sus derechos y obligaciones.

Recibir la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado.

Corregir su situación fiscal mediante una declaración normal o complementaria desde el inicio de la revisión hasta antes de que se notifique la resolución con el monto de las contribuciones omitidas.

mediante una declaración normal o complementaria desde el inicio de la revisión hasta antes de que se notifique la resolución con el monto de las contribuciones omitidas. Concluir la visita o revisión si la autoridad determina que todas las obligaciones se han corregido.

o revisión si la autoridad determina que todas las obligaciones se han corregido. Recibir un oficio informando que han corregido su situación fiscal después de una revisión, dentro del mes siguiente a la presentación de la declaración.