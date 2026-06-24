El ingreso a los Estados Unidos de América para los extranjeros se permite bajo ciertas normas estrictas que incluyen presentar ante las autoridades migratorias la visa americana.

En este sentido, el Departamento de Estado encargado de otorgar los documentos establece una serie de condiciones esenciales, entre los que se incluye una prueba que los habitantes del exterior deberán atravesar para recibir la autorización de entrada.

El Gobierno de Estados Unidos exige un nuevo requisito para solicitar la visa. Foto: Archivo.

Checa cuáles son los requisitos que se necesitan atravesar para obtener la visa de manera exitosa y la lista de costos durante 2025 en función de la categoría bajo la cual se viaje.

Atención extranjeros: ¿cuánto cuesta la visa americana?

Cabe destacar que una de las visas más solicitadas por extranjeros es la de turista, una categoría que permite viajar por un tiempo máximo de hasta 6 meses y su costo asciende a los USD 185 (lo que representa aproximadamente un total de 3,250 pesos mexicanos a junio de 2026).

En este sentido, los precios de solicitud de visa de no inmigrante (MRV) con los que se rige el Gobierno de EE.UU., según el tipo de documento que se tramite, ascienden a los siguientes montos:

USD 185

(B) Visitante: Negocios, Turismo, Tratamiento Médico

(C) En tránsito en los EE. UU.

(D) Miembro de la tripulación

(F) Estudiante académico

(M) Estudiante vocacional/no académico

(I) Medios de comunicación o periodistas

(J) Visitante de intercambio

(TD/TN) Profesional del TLCAN

(T) Víctima de trata

(U) Víctima de actividad delictiva

USD 205

(H) Trabajador/Empleo temporal o aprendices

(O) Personas con habilidades extraordinarias

(P) Atletas, artistas y animadores

(Q) Visitante de intercambio cultural internacional

(R) Trabajador religioso

(L) Transferencia dentro de la empresa

USD 265

(K) Prometido o cónyuge de un ciudadano estadounidense

USD 315

(E1) Comerciante por Tratado

(E2) Inversionista por Tratado

(E3) Especialidad Profesional Australiana

¿Cuál es la prueba que deben pasar los extranjeros?

Los ciudadanos de otros países que quieran obtener su visa americana deberán atravesar por ciertos procesos de aprobación. En particular, existe un requisito para este 2026 que la Embajada estadounidense implementa para quienes quieran ingresar al país.

Se trata de una revisión exhaustiva que llevan a cabo las autoridades en lo que respecta a los distintos perfiles en redes sociales que poseen los usuarios.

Además, de contar con ciertos documentos, como un pasaporte vigente, el formulario DS-160 completo, la carga de una fotografía y el pago de la tarifa, los aspirantes deben prestar especial atención a las cuentas que poseen en distintas plataformas.

El procedimiento que exige el Gobierno estadounidense tiene como fin identificar cualquier tipo de información que pueda resultar relevante para determinar la idoneidad de un individuo que quieren ingresar al país.