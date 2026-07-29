La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.41 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 29 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.47% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.44 pesos y un mínimo de 12.36 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar canadiense subió 0.43%, pero en el último año cayó 5.37%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

mostró vaivenes: subió al inicio, retrocedió después, volvió a subir, encadenó tres días de caída y rebotó levemente al final; el saldo neto es neutro.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, que se sitúa en 5.71%, es inferior a la volatilidad anual del 6.38%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2. Esta tendencia favorable se ha mantenido constante en los últimos días, lo que refleja un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

A pesar de la volatilidad del mercado, la tendencia actual sugiere que el Dólar canadiense podría seguir ganando valor si se mantienen las condiciones económicas.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.