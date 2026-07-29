Histórico amparo de la Suprema Corte ordena al Gobierno la entrega de agua potable de inmediato a estas personas (foto: archivo).

En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución significativa sobre la validez de las multas impuestas por la presentación de declaraciones fiscales de manera tardía o a través de métodos que no sean electrónicos. En este sentido, el tribunal máximo ha establecido que estas sanciones son constitucionales.

Con esta decisión, se ratifica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) posee fundamento legal para sancionar losretrasos en el cumplimiento de obligaciones fiscales. De ahora en adelante, la discusión ya no girará en torno a la validez de las multas, sino a la metodología usada para su cálculo y aplicación.

A continuación, se presentan los detalles del fallo en México.

La Suprema Corte falla a favor del SAT

El procedimiento dio comienzo cuando un contribuyente recibió tres sanciones administrativas por la tardanza en la presentación de sus declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y Impuesto al Valor Agregado (IVA). Después de haber impugnado dichas multas sin éxito ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un tribunal colegiado, el asunto fue elevado a la Suprema Corte a través de un amparo directo en revisión.

Finalmente, la Corte determinó que las sanciones impuestas no infringen derechos constitucionales.

¿Son legales y procedentes las multas del SAT?

El tribunal resaltó que la normativa fiscal no prevé una sanción fija, sino un rango que establece límites mínimo y máximo. Esta disposición faculta a la autoridad para determinar el monto de la multa en consideración a factores tales como:

La gravedad del incumplimiento

Si existe reincidencia

La capacidad económica del contribuyente

Según la Corte, este esquema flexible evita la imposición de sanciones automáticas y permite la adaptación de cada multa a las circunstancias específicas.

¿Qué establece la ley sobre las multas del SAT?

En el contexto del Código Fiscal de la Federación, se establecen sanciones por la omisión de la presentación oportuna de declaraciones, las cuales oscilan entre el 10% y el 40% del monto correspondiente. La Corte ha validado que este rango es constitucional, siempre que su aplicación esté debidamente fundamentada.

No obstante, es viable impugnar estas multas en casos específicos en función de las siguientes condiciones:

Cuando no están justificadas adecuadamente

Al no considerar circunstancias particulares relevantes

Si resultan desproporcionadas o excesivas