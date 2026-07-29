La cotización del euro alcanzó los MXN 19.96 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 29 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.57% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.96 pesos y un mínimo de 19.86 pesos.

En la última semana, el Euro subió 0.51%, pero en el último año registra una variación de -7.14%, lo que sugiere debilidad a largo plazo pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró un comportamiento lateral, con tantas subidas como bajadas; destacó un tramo de tres caídas consecutivas antes de un rebote final, sin días planos.

La volatilidad del Euro durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Euro ha sido del 4.35%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 5.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor a cero. Esto indica que, comparado con los días anteriores, el valor del Euro ha ido en aumento, lo que genera optimismo en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia se habría considerado a la baja, reflejando una depreciación de la moneda frente a otras. En este momento, es importante observar cómo se desarrolla esta tendencia positiva y evaluar su sostenibilidad en los próximos días.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.